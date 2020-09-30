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Гастроли Стинга в России отменили из-за коронавируса


30.9.2020 06:42
Гастроли Стинга в России отменили из-за коронавирусаФото: vk.com

Ранее предполагалось, что известный артист в период с 25 по 30 сентября выступит в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Казани.

Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки было принято решение об отмене гастролей Стинга в России.

Организаторы турне британского певца Стинга отмечают, что артист "искренне сожалеет о том, что так произошло". Он с нетерпением будет ожидать возможности приехать в нашу страну, чтобы выступить перед российскими зрителями.

Как стало известно, запланированные концерты отменили из-за продолжающейся сейчас пандемии нового коронавируса, пояснили представители компании Matreshka concerts. Отмечается, что организаторы пытались перенести выступления на следующий год. Однако пока к таким договоренностям прийти не удалось.

Ранее появились сведения о том, что в этом году не будут вручать кинопремию "Ника". Церемония перенесена на апрель 2021 года в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Весной же будут чествовать лауреатов сразу за два года, сообщила главный редактор премии Ирина Ильичева.

Автор: Злата Богатова

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