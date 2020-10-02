Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сыктывкаре совершено нападение на полицейских: погибли два человека

2.10.2020 17:34

Фото: vk.com



По предварительным данным, житель столицы Коми ранил двух сотрудников полиции, а потом покончил с собой.



Один из правоохранителей погиб, сообщают российские СМИ со ссылкой на региональное Следственное управление СКР.



ЧП случилось поздним вечером минувшей пятницы, пояснили в ведомстве. По факту посягательства на жизнь полицейских уже возбудили уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба управления СКР по Коми, в полицию поступил сигнал от женщины, которая рассказала о неадекватном поведении своего гражданского супруга. По указанному адресу выехал наряд представителей МВД и бригада скорой медицинской помощи.



Когда правоохранители прибыли в квартиру дома по улице Коммунистической, находившийся там мужчина 1975 г.р. напал на них с ножом. В результате двое сотрудников патрульно-постовой службы, получили многочисленные ранения. Затем злоумышленник совершил самоубийство, скончавшись на месте.



Один из полицейских, получивших телесные повреждения, погиб. Второй был экстренно госпитализирован с ножевыми ранениями в области груди и живота.



По данным ряда региональных СМИ, напавший на полицейских мужчина мог страдать от психического расстройства. Обстоятельства инцидента продолжают выяснять в рамках уголовного дела.



Автор: Злата Богатова

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