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В Сыктывкаре совершено нападение на полицейских: погибли два человека
2.10.2020 17:34
Фото: vk.com
По предварительным данным, житель столицы Коми ранил двух сотрудников полиции, а потом покончил с собой.
Один из правоохранителей погиб, сообщают российские СМИ со ссылкой на региональное Следственное управление СКР.
ЧП случилось поздним вечером минувшей пятницы, пояснили в ведомстве. По факту посягательства на жизнь полицейских уже возбудили уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба управления СКР по Коми, в полицию поступил сигнал от женщины, которая рассказала о неадекватном поведении своего гражданского супруга. По указанному адресу выехал наряд представителей МВД и бригада скорой медицинской помощи.
Когда правоохранители прибыли в квартиру дома по улице Коммунистической, находившийся там мужчина 1975 г.р. напал на них с ножом. В результате двое сотрудников патрульно-постовой службы, получили многочисленные ранения. Затем злоумышленник совершил самоубийство, скончавшись на месте.
Один из полицейских, получивших телесные повреждения, погиб. Второй был экстренно госпитализирован с ножевыми ранениями в области груди и живота.
По данным ряда региональных СМИ, напавший на полицейских мужчина мог страдать от психического расстройства. Обстоятельства инцидента продолжают выяснять в рамках уголовного дела.
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