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В Якутии около 30 человек заразились COVID-19 на приеме у целителя
09:24
Фото: vk.com
В Нюрбинском районе Якутии после приема у народного целителя, зараженного коронавирусом, было выявлено двадцать семь человек с COVID-19.
Об этом сегодня сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
В ходе проверки местных жителей, которые ранее контактировали с целителем, было выявлено двадцать семь зараженных коронавирусом. Эпидемиологическая обстановка в Нюрбинском районе Якутии сейчас находится на контроле республиканского оперштаба.
В сообщении отмечается, что все контактные лица остаются под наблюдением медиков.
По данным российских СМИ, народный целитель приезжал в город Нюрба в конце сентября. Как выяснилось позже, в момент приема местных жителей он был заражен коронавирусом и оказался источником инфекции.
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