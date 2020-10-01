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Глава США Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусом


08:07
Глава США Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусомФото: .stylebistro.com

Как заявил американский президент Дональд Трамп, оказались положительными результаты тестов на коронавирус - у него и его супруги Меланьи.

Глава Соединенных Штатов рассказал об этом в своем твиттере.

Американский президент Дональд Трамп выразил намерение незамедлительно самоизолироваться и начать лечение. Аналогичные действия предпримет и его супруга Меланья, заверил политик. По словам Трампа, они "справятся с этим вместе".

Ранее глава Белого дома информировал о том, что коронавирус выявили у его помощницы Хоуп Хикс, с которой он регулярно контактировал в последнее время. Сразу после того, как ее диагноз был подтвержден, Трамп и его супруга сдали тесты на возможное заражение COVID-19.

В частности, Хоуп Хикс сопровождала Дональда Трампа, когда он совершал поездку в Кливленд, где проходили его дебаты с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что за минувшую неделю сразу восемь депутатов Государственной думы попали в больницу с диагнозом COVID-19. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом нижняя палата парламента частично переходит на удаленный формат работы, отметил спикер.
http://www.internovosti.ru/text/?id=137058

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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