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За неделю 8 депутатов Госдумы попали в больницу с COVID-19
29.9.2020 22:00
Фото: gkh64.ru
За минувшую неделю сразу восемь депутатов Государственной думы попали в больницу с диагнозом COVID-19.
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом нижняя палата парламента частично переходит на удаленный формат работы.
Учитывая рост количества депутатов, госпитализированных в медицинские учреждения с коронавирусом, нижняя палата парламента частично отправляется на дистанционную форму работы. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает агентство "Интерфакс".
По словам Володина, если в прошлый понедельник в больнице с COVID-19 было десять депутатов, сегодня их число возросло до восемнадцати. При этом общее количество "заболевших, переболевших, имеющих антитела" достигло шестидесяти, отметил спикер.
Ранее коронавирусом заболел известный российский музыкант и дирижер Юрий Башмет. Во время турне Всероссийского юношеского симфонического оркестра (ВЮСО) его заменит Фредди Кадена, сообщили в Русском концертном агентстве.
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