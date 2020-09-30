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Названа главная ошибка заболевших COVID-19
06:28
Фото: vk.com
Главной ошибкой россиян, которые заразились новым коронавирусом COVID-19, является нежелание обращаться к медикам.
Об этом в эфире "Национальной службы новостей" заявил Виктор Зуев, возглавляющий отделение микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи.
По словам эксперта, при первых признаках недомогания следует вызвать врача на дом. Нельзя "заниматься самодеятельностью", это является самой большой ошибкой пациентов, отметил Виктор Зуев.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи также добавил, что одним из основных симптомов коронавируса считается нарушение обоняния. Однако помимо заражения COVID-19 это может представлять собой и признак других заболеваний, в частности, ОРВИ или гриппа.
Ранее Александр Мясников, являющийся руководителем информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, указал симптомы коронавируса, при появлении которых необходимо обратиться за помощью специалистов. Речь шла о кашле и нарастающей одышке.
Согласно официальным данным, за минувшие сутки в РФ было выявлено еще более 8,4 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19. Зараженных зарегистрировали в 84 регионах нашей страны.
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