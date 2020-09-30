ИнтерНовости - новости в стране и мире
В США вынесли приговор россиянину Никулину
В США вынесли приговор россиянину Никулину
Заболевшего коронавирусом Башмета в концертном турне заменит Кадена
Заболевшего коронавирусом Башмета в концертном турне заменит Кадена
На Лукашенко подали в Международный суд в Гааге
На Лукашенко подали в Международный суд в Гааге
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Названа главная ошибка заболевших COVID-19Названа главная ошибка заболевших COVID-19
Жителей Антальи напугали российские самолеты-амфибииЖителей Антальи напугали российские самолеты-амфибии
В Киеве умерла найденная с травмой головы сотрудница посольства СШАВ Киеве умерла найденная с травмой головы сотрудница посольства США
В Турции опровергли участие их самолетов в конфликте в Нагорном КарабахеВ Турции опровергли участие их самолетов в конфликте в Нагорном Карабахе
Российские гимнастки не будут участвовать в чемпионате Европы в КиевеРоссийские гимнастки не будут участвовать в чемпионате Европы в Киеве

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Жителей Антальи напугали российские самолеты-амфибии


06:05
Жителей Антальи напугали российские самолеты-амфибииФото: rl0.ru

В Турции потребовали объяснений у летчиков, которые управляли российскими самолетами-амфибиями, пишет газета Milliyet.

Как стало известно, арендованные для борьбы с лесными пожарами Бе-200ЧС "вызвали беспокойство" среди жителей Антальи.

Инцидент случился вечером 28 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на турецкое издание. В этот день Бе-200, которые ранее окрестили "Огненными орлами", осуществляли очередные полеты в одном из районов Антальи.

В публикации отмечается, что пилоты после забора воды оказались достаточно близко к жилым домам. В результате местные жители, которые массово вышли на балконы, когда заметили воздушные суда под управлением российских летчиков, испытали некоторое беспокойство.

После случившегося у экипажей самолетов-амфибий потребовали объяснений.

В минувшем июне, как сообщили ранее представители Объединенной авиастроительной корпорации, в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров были направлены два российских самолета-амфибии Бе-200.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Кержаков стал главным тренером «Томи»Кержаков стал главным тренером «Томи»
В Дагестане после побега шести осужденных задержан сотрудник исправительной колонииВ Дагестане после побега шести осужденных задержан сотрудник исправительной колонии
ЦУМ оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение масочного режимаЦУМ оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение масочного режима
В России выявили еще 7 867 случаев COVID-19В России выявили еще 7 867 случаев COVID-19
В Ивановской области девочка погибла после катания на самодельной каруселиВ Ивановской области девочка погибла после катания на самодельной карусели

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru