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Жителей Антальи напугали российские самолеты-амфибии
06:05
Фото: rl0.ru
В Турции потребовали объяснений у летчиков, которые управляли российскими самолетами-амфибиями, пишет газета Milliyet.
Как стало известно, арендованные для борьбы с лесными пожарами Бе-200ЧС "вызвали беспокойство" среди жителей Антальи.
Инцидент случился вечером 28 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на турецкое издание. В этот день Бе-200, которые ранее окрестили "Огненными орлами", осуществляли очередные полеты в одном из районов Антальи.
В публикации отмечается, что пилоты после забора воды оказались достаточно близко к жилым домам. В результате местные жители, которые массово вышли на балконы, когда заметили воздушные суда под управлением российских летчиков, испытали некоторое беспокойство.
После случившегося у экипажей самолетов-амфибий потребовали объяснений.
В минувшем июне, как сообщили ранее представители Объединенной авиастроительной корпорации, в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров были направлены два российских самолета-амфибии Бе-200.
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