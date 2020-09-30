Новости шоу-бизнеса

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В Бразилии за сутки выявлено более 32 тыс. случаев заражения коронавирусом


30.9.2020 23:00
В Бразилии за сутки выявлено более 32 тыс. случаев заражения коронавирусомФото: glaucialima.com

За последние двадцать четыре часа в Бразилии зафиксировали 32 058 новых положительных теста на COVID-19, сообщает Минздрав страны.

В общей сложности коронавирусом в этом латиноамериканском государстве заболели уже 4 777 522 человека.

По данным ведомства, в течение минувших суток среди пациентов с подтвержденным COVID-19 было зафиксировано 863 летальных исхода. Число жертв коронавируса за период с начала пандемии в Бразилии сейчас составляет уже почти 143 тыс.

Признаны вылечившимися 4 135 088 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус, отметили в ведомстве.

Ранее портал Worldometer сообщил о том, что число жертв COVID-19 на планете превысило миллион.

Автор: Злата Богатова

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