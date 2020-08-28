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В Калифорнии скончался создатель Скуби-Ду


28.8.2020 20:33
Джо Клеменс РубиФото: kn3.net
Джо Клеменс Руби

В Соединенных Штатах на восемьдесят восьмом году жизни скончался знаменитый сценарист и художник-мультипликатор Джо Клеменс Руби, который являлся соавтором оригинального многосерийного фильма про Скуби-Ду.

Он умер в калифорнийском Уэст-Лейк-Виллидже, передает Variety.

Со ссылкой на родственников сообщается, что Руби скончался в результате естественных причин, связанных с его преклонным возрастом. Как рассказал журналистам внук покойного Бенджамин Руби, практически до самой смерти его дед не переставал заниматься творческой деятельностью.

Премьера оригинальной мультипликационной ленты "Скуби-Ду, где ты!" состоялась в 1969 году. Фильм создавался Джо Клеменсом Руби совместно с писателем Кеном Спирсом. Позднее автор признался, что не рассчитывал на столь продолжительный успех этого проекта. Работая над сериалом о Скубти-Ду, он считал, что его будут показывать только в течение одного сезона.

В последующие годы Спирс и Руби также создали мультсериалы "Чудо-пес Динамит" и "Ябберджау".

Автор: Злата Богатова

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