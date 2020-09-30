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Женская сеть myJulia.ru
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В Киеве умерла найденная с травмой головы сотрудница посольства США
30.9.2020 21:14
Фото: livejournal.com
Женщина, найденная ранее в Киеве в бессознательном состоянии и умершая в больнице, является гражданкой Соединенных Штатов.
Об этом рассказал на своей странице в Facebook руководитель департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
Правоохранительные органы Киева сейчас продолжают работу по выяснению всех обстоятельств гибели американки, подчеркнул представитель ведомства.
По данным украинских СМИ, сигнал о женщине, найденной в среду около железной дороги в Киеве, поступил от прохожих. Пострадавшую доставили в больницу в бессознательном состоянии. Медики диагностировали у нее травму головы. Вскоре пациентка, несмотря на оказанную помощь, скончалась.
В вещах умершей женщины были найдены документы, судя по которым она работала в посольстве США в Киеве. В прессе также распространились сообщения о том, что американка могла быть избита неизвестным. В ряде источников даже появились приметы мужчины, который может быть причастен к нанесению смертельных травм.
Вместе с тем, Артем Шевченко заявил о том, что в МВД Украины пока еще не могут с точностью утверждать, была смерть женщины насильственной. Представитель ведомства опубликовал несколько фотографий с железнодорожных путей, где была найдена сотрудница дипмиссии. Учитывая, что женщина была в спортивной одежде и наушниках, рассматривается версия о том, что она стала жертвой трагической случайности, попав под поезд.
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