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В Испании по делу о перевозке тонн наркотиков задержали россиян


30.9.2020 20:39
В Испании по делу о перевозке тонн наркотиков задержали россиянФото: mundodeportivo.com

Граждане России и Болгарии были задержаны в Испании в рамках расследования, связанного с деятельностью крупной наркогруппировки.

Правоохранительные органы королевства перехватили свыше тридцати тонн гашиша, передают зарубежные СМИ.

Как стало известно, в рамках масштабной операции по пресечению деятельности наркомафии в Испании удалось перехватить более тридцати тонн гашиша. По данным МВД королевства, преступные действия осуществлялись с участием граждан Болгарии и России, которые уже были задержаны.

В ведомстве пояснили, что масштабная операция была осуществлена правоохранителями в период с 24 по 28 сентября. В результате в различных точках Атлантики удалось перехватить несколько яхт, перевозивших запрещенные вещества. Судна, на которых были найдены наркотики, часто изменяли свои названия, как и флаги приписки.

Отмечается, что операция по пресечению деятельности преступной группировки проводилась с участием Национальной полиции Испании и Налогового агентства.

Представители МВД Испании также сообщили, что в рамках этого дела в общей сложности было изъято свыше тридцати пяти тонн гашиша. Запрещенные вещества поставлялись в королевство через Атлантику.

Автор: Злата Богатова

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