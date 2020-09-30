|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Испании по делу о перевозке тонн наркотиков задержали россиян
30.9.2020 20:39
Фото: mundodeportivo.com
Граждане России и Болгарии были задержаны в Испании в рамках расследования, связанного с деятельностью крупной наркогруппировки.
Правоохранительные органы королевства перехватили свыше тридцати тонн гашиша, передают зарубежные СМИ.
Как стало известно, в рамках масштабной операции по пресечению деятельности наркомафии в Испании удалось перехватить более тридцати тонн гашиша. По данным МВД королевства, преступные действия осуществлялись с участием граждан Болгарии и России, которые уже были задержаны.
В ведомстве пояснили, что масштабная операция была осуществлена правоохранителями в период с 24 по 28 сентября. В результате в различных точках Атлантики удалось перехватить несколько яхт, перевозивших запрещенные вещества. Судна, на которых были найдены наркотики, часто изменяли свои названия, как и флаги приписки.
Отмечается, что операция по пресечению деятельности преступной группировки проводилась с участием Национальной полиции Испании и Налогового агентства.
Представители МВД Испании также сообщили, что в рамках этого дела в общей сложности было изъято свыше тридцати пяти тонн гашиша. Запрещенные вещества поставлялись в королевство через Атлантику.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|