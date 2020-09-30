Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Испании по делу о перевозке тонн наркотиков задержали россиян

30.9.2020 20:39

Фото: mundodeportivo.com



Граждане России и Болгарии были задержаны в Испании в рамках расследования, связанного с деятельностью крупной наркогруппировки.



Правоохранительные органы королевства перехватили свыше тридцати тонн гашиша, передают зарубежные СМИ.



Как стало известно, в рамках масштабной операции по пресечению деятельности наркомафии в Испании удалось перехватить более тридцати тонн гашиша. По данным МВД королевства, преступные действия осуществлялись с участием граждан Болгарии и России, которые уже были задержаны.



В ведомстве пояснили, что масштабная операция была осуществлена правоохранителями в период с 24 по 28 сентября. В результате в различных точках Атлантики удалось перехватить несколько яхт, перевозивших запрещенные вещества. Судна, на которых были найдены наркотики, часто изменяли свои названия, как и флаги приписки.



Отмечается, что операция по пресечению деятельности преступной группировки проводилась с участием Национальной полиции Испании и Налогового агентства.



Представители МВД Испании также сообщили, что в рамках этого дела в общей сложности было изъято свыше тридцати пяти тонн гашиша. Запрещенные вещества поставлялись в королевство через Атлантику.



Автор: Злата Богатова

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