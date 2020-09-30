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Российские гимнастки не будут участвовать в чемпионате Европы в Киеве


30.9.2020 20:19
Ирина Винер-УсмановаФото: kpopnews.ru
Ирина Винер-Усманова

По словам Ирины Винер-Усмановой, принятое ранее решение о том, что наши спортсменки не поедут на турнир в Киев, пересматриваться не будет, передает ТАСС.

Заявление было сделано после того, как Европейская федерация утвердила проведение чемпионата в украинской столице.

Руководство сборной РФ по художественной гимнастике не изменило своего решения: наши спортсменки не поедут на чемпионат Европы в Киеве, который состоится в ноябре. По словам президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер-Усмановой, после того, как Европейский гимнастический союз (UEG) официально подтвердил проведение турнира, ничего не изменилось.

Предполагалось, что европейское первенство пройдет в украинской столице в минувшем мае. Но весной соревнования перенесли по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса. В результате турнир решили организовать поздней осенью.

Винер-Усманова ранее уже объявила о том, что наша национальная команда на чемпионат в Киев ехать не планирует. Нельзя рисковать здоровьем детей, подчеркнула знаменитый тренер. По ее словам, "пересадки в нескольких аэропортах нам не нужны", и не играет никакой роли, будут соревнования квалификационными или нет. Кроме того, Винер-Усманова выразила мнение о том, что запланированный на конец ноября турнир "позже в любом случае отменят".

Ранее российские гимнастки квалифицировались на Игры в Токио, которые должны состояться в период с 24 июля по 8 августа 2021 года.

Напомним, в связи с продолжающейся пандемией коронавируса было принято решение об отмене Чемпионата мира по современному пятиборью. Планировалось, что ежегодный турнир состоится в Мексике с 30 ноября по 8 декабря, однако, как сообщила пресс-служба Международного союза современного пятиборья (UIPM), исполком организации вынес вердикт о том, что соревнования проводиться не будут.

Автор: Злата Богатова

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