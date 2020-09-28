ИнтерНовости - новости в стране и мире
В России впервые с середины июня выявлено свыше 8 тыс. заражений COVID-19
В России впервые с середины июня выявлено свыше 8 тыс. заражений COVID-19
Путин: Борьба с коронавирусом в России еще не окончена
Путин: Борьба с коронавирусом в России еще не окончена
США могут закрыть посольство в Багдаде
США могут закрыть посольство в Багдаде
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин: Борьба с коронавирусом в России еще не оконченаПутин: Борьба с коронавирусом в России еще не окончена
Москва призывает к политическому решению ситуации в Нагорном КарабахеМосква призывает к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе
Белорусская писательница Алексиевич покинула странуБелорусская писательница Алексиевич покинула страну
Отменен Чемпионат мира по современному пятиборьюОтменен Чемпионат мира по современному пятиборью
В Мексике бандиты убили 12 человекВ Мексике бандиты убили 12 человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Отменен Чемпионат мира по современному пятиборью


28.9.2020 14:20
Отменен Чемпионат мира по современному пятиборьюФото: championat.com

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса было принято решение об отмене Чемпионата мира по современному пятиборью.

Как предполагалось ранее, ежегодный турнир мог состояться в Мексике с 30 ноября по 8 декабря.

Как информирует пресс-служба Международного союза современного пятиборья (UIPM), исполком организации принял решение об отмене соревнований в связи с продолжающейся пандемией нового коронавируса. По словам главы UIPM Клауса Шорманна, он говорит об этом с тяжелым сердцем.

Ранее рассматривались идеи о том, чтобы организовать чемпионат в ноябре и декабре. Однако каждый вариант сопровождался многочисленными трудностями и связанными с ними опасениями. Обсудив эти вопросы, исполком был вынужден принять окончательное решение о том, что в этом году турнир проводиться не будет, пояснил президент организации.

Сначала мировой чемпионат планировали на период 25-31 мая, предполагалось, что он пройдет в китайском городе Сямынь. Позднее в UIPM объявили о том, что соревнования переносятся в Мексику. Оргкомитет полагал, что турнир пройдет в Канкуне с 30 ноября по 8 декабря.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

В Москве арестовали квартиру НавальногоВ Москве арестовали квартиру Навального
Собянин призвал пожилых москвичей оставаться домаСобянин призвал пожилых москвичей оставаться дома
Власти Болгарии высылают двух российских дипломатовВласти Болгарии высылают двух российских дипломатов
В Подмосковье 39 человек пострадали при обрушении на предприятииВ Подмосковье 39 человек пострадали при обрушении на предприятии
Ученые: Дефицит сна и бессонница могут спровоцировать стойкие когнитивные нарушенияУченые: Дефицит сна и бессонница могут спровоцировать стойкие когнитивные нарушения

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru