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Отменен Чемпионат мира по современному пятиборью
28.9.2020 14:20
Фото: championat.com
В связи с продолжающейся пандемией коронавируса было принято решение об отмене Чемпионата мира по современному пятиборью.
Как предполагалось ранее, ежегодный турнир мог состояться в Мексике с 30 ноября по 8 декабря.
Как информирует пресс-служба Международного союза современного пятиборья (UIPM), исполком организации принял решение об отмене соревнований в связи с продолжающейся пандемией нового коронавируса. По словам главы UIPM Клауса Шорманна, он говорит об этом с тяжелым сердцем.
Ранее рассматривались идеи о том, чтобы организовать чемпионат в ноябре и декабре. Однако каждый вариант сопровождался многочисленными трудностями и связанными с ними опасениями. Обсудив эти вопросы, исполком был вынужден принять окончательное решение о том, что в этом году турнир проводиться не будет, пояснил президент организации.
Сначала мировой чемпионат планировали на период 25-31 мая, предполагалось, что он пройдет в китайском городе Сямынь. Позднее в UIPM объявили о том, что соревнования переносятся в Мексику. Оргкомитет полагал, что турнир пройдет в Канкуне с 30 ноября по 8 декабря.
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