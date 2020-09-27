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Байдена перед дебатами нужно проверить на запрещенные препараты, заявил Трамп
03:47
Фото: enlineadirecta.info
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил намерение добиться того, чтобы его соперник на приближающихся выборах Джо Байден до дебатов прошел исследование. По словам американского лидера, "Сонный Джо либо до, либо после дебатов" должен сдать тест на запрещенные стимулирующие препараты.
Глава США написал об этом в своем твиттере, подчеркнув, что будет настаивать на проведении лабораторного исследования. Дональд Трамп подчеркнул, что готов на аналогичные действия.
Американский президент также выразил предположение, что его соперник не может участвовать в дебатах без стимулирующих препаратов. По словам Трампа, уровень выступлений Байдена, "мягко говоря, рекордно неравномерный". И применение лекарственных средств является "единственным возможным объяснением", констатировал глава Белого дома.
Ранее Байден вновь обрушился с критикой на Трампа. Политик даже сравнил действующего американского лидера с Йозефом Геббельсом, который занимал пост министра пропаганды в нацистской Германии.
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