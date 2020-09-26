Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Байден сравнил Трампа с Геббельсом

26.9.2020 23:41

Фото: viadvice.com



Кандидат на пост главы США Джозеф Байден вновь выступил с критикой в адрес действующего американского лидера Дональда Трампа.



На этот раз политик обвинил президента в применении пропагандистских приемов и даже сравнил его с Йозефом Геббельсом, который занимал пост министра пропаганды в нацистской Германии.



По мнению Джозефа Байдена, американским избирателям не стоит доверять словам Дональда Трампа. Действующий американский президент в ходе своей предвыборной кампании уже многократно повторил заведомо ложные утверждения. Методы главы Соединенных Штатов схожи с тем, как в середине прошлого века действовал министр пропаганды нацистской Германии Йозеф Геббельс.



С таким заявлением Байден выступил в эфире телевизионного канала MSNBC, когда его попросили прокомментировать высказывания Трампа. В частности, глава США говорил о том, что кандидат от демократов, придя к власти, начнет проводить "социалистический курс".



В прошлом Трамп уже неоднократно называл Байдена социалистом и даже утверждал, что его конкурент тайно следует коммунистическим идеям. Байден, в свою очередь, выражал мнение о том, что нынешний президент не разбирается глубоко ни во внутренней, ни во внешней политике. По его мнению, на предстоящих предвыборных дебатах Трамп скорее всего будет прибегать к личным выпадам.



Публичная дискуссия Трампа и Байдена состоится 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Ожидается, что политики будут говорить о борьбе с коронавирусом, протестах на почве расовой несправедливости, экономической ситуации и о том, как добиться прозрачности избирательного процесса.



Ранее Байден обвинил Трампа в нежелании комментировать ситуацию в Белоруссии. Главу РБ американский политик при этом назвал "диктатором", прячущимся от собственного народа.



Автор: Злата Богатова

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