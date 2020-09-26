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Байден сравнил Трампа с Геббельсом


26.9.2020 23:41
Байден сравнил Трампа с ГеббельсомФото: viadvice.com

Кандидат на пост главы США Джозеф Байден вновь выступил с критикой в адрес действующего американского лидера Дональда Трампа.

На этот раз политик обвинил президента в применении пропагандистских приемов и даже сравнил его с Йозефом Геббельсом, который занимал пост министра пропаганды в нацистской Германии.

По мнению Джозефа Байдена, американским избирателям не стоит доверять словам Дональда Трампа. Действующий американский президент в ходе своей предвыборной кампании уже многократно повторил заведомо ложные утверждения. Методы главы Соединенных Штатов схожи с тем, как в середине прошлого века действовал министр пропаганды нацистской Германии Йозеф Геббельс.

С таким заявлением Байден выступил в эфире телевизионного канала MSNBC, когда его попросили прокомментировать высказывания Трампа. В частности, глава США говорил о том, что кандидат от демократов, придя к власти, начнет проводить "социалистический курс".

В прошлом Трамп уже неоднократно называл Байдена социалистом и даже утверждал, что его конкурент тайно следует коммунистическим идеям. Байден, в свою очередь, выражал мнение о том, что нынешний президент не разбирается глубоко ни во внутренней, ни во внешней политике. По его мнению, на предстоящих предвыборных дебатах Трамп скорее всего будет прибегать к личным выпадам.

Публичная дискуссия Трампа и Байдена состоится 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Ожидается, что политики будут говорить о борьбе с коронавирусом, протестах на почве расовой несправедливости, экономической ситуации и о том, как добиться прозрачности избирательного процесса.

Ранее Байден обвинил Трампа в нежелании комментировать ситуацию в Белоруссии. Главу РБ американский политик при этом назвал "диктатором", прячущимся от собственного народа.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

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