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В США вынесли приговор россиянину Никулину
30.9.2020 06:22
Фото: livejournal.com
В Соединенных Штатах состоялось рассмотрение дела гражданина РФ Евгения Никулина, который обвинялся в хакерстве.
Федеральный суд Северного округа штата Калифорния признал россиянина виновным в совершении киберпреступлений и приговорил к наказанию в виде семи лет и четырех месяцев лишения свободы.
Отбывать срок россиянин будет в тюрьме, передают американские СМИ. Ранее подсудимый признал вину по всем пунктам обвинения.
Как заявил судья Уильям Алсап, рассматривавший дело Евгения Никулина в Сан-Франциско, россиянину предстоит отправиться за решетку на "88 месяцев". Прокуроры ранее запрашивали двенадцать лет заключения, тогда как адвокаты настаивали на том, чтобы был засчитан срок, который Никулин, задержанный в Чехии в 2016 году, уже провел под стражей.
По словам судьи, он полагает, что Никулин вновь будет совершать киберпреступления, когда возвратится в Россию. Однако нельзя "просто запереть его и выбросить ключ", - подчеркнул Алсап, когда оглашал приговор.
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