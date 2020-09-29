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Заболевшего коронавирусом Башмета в концертном турне заменит Кадена
29.9.2020 16:15
Фото: livian.ru
Во время турне Всероссийского юношеского симфонического оркестра Фредди Кадена заменит Юрия Башмета. Российского дирижера ранее госпитализировали в Москве с заражением COVID-19.
Об этом сегодня сообщает пресс-служба Русского концертного агентства.
В концертном турне Всероссийского юношеского симфонического оркестра (ВЮСО), которое состоится в городах нашей страны в этом году, из-за болезни маэстро Юрия Башмета за дирижерский пульт предстоит встать эквадорскому музыканту Фредди Кадене.
Представители агентства подтвердили, что врачи выявили у Башмета коронавирус. Сейчас музыкант, доставленный в больницу, продолжает лечение. Маэстро чувствует себя хорошо, указано в сообщении. В условиях стационара врачи также оказывают помощь супруге дирижера.
Ранее сообщалось о том, что в больницу с пневмонией попала оперная певица Анна Нетребко. Как пояснила известная артистка на своей странице в соцсети, ее заболевание было спровоцировано коронавирусной инфекцией. Нетребко также сообщила о том, что антитела к COVID-19 выявили у ее супруга, оперного певца Юсифа Эйвазова.
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