ИнтерНовости - новости в стране и мире
В МИД дали оценку визиту Меркель в больницу к Навальному
В МИД дали оценку визиту Меркель в больницу к Навальному
Макрон назвал несомненным применение против Навального химоружия
Макрон назвал несомненным применение против Навального химоружия
В этом году не будут вручать кинопремию «Ника»
В этом году не будут вручать кинопремию «Ника»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Байден во время дебатов назвал Трампа «собачонкой Путина»Байден во время дебатов назвал Трампа «собачонкой Путина»
В МИД дали оценку визиту Меркель в больницу к НавальномуВ МИД дали оценку визиту Меркель в больницу к Навальному
Порошенко сообщил о заражении коронавирусомПорошенко сообщил о заражении коронавирусом
Баку и Анкара заявили, что турецкий F-16 не сбивал Су-25 АрменииБаку и Анкара заявили, что турецкий F-16 не сбивал Су-25 Армении
Заболевшего коронавирусом Башмета в концертном турне заменит КаденаЗаболевшего коронавирусом Башмета в концертном турне заменит Кадена

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Заболевшего коронавирусом Башмета в концертном турне заменит Кадена


29.9.2020 16:15
Заболевшего коронавирусом Башмета в концертном турне заменит КаденаФото: livian.ru

Во время турне Всероссийского юношеского симфонического оркестра Фредди Кадена заменит Юрия Башмета. Российского дирижера ранее госпитализировали в Москве с заражением COVID-19.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба Русского концертного агентства.

В концертном турне Всероссийского юношеского симфонического оркестра (ВЮСО), которое состоится в городах нашей страны в этом году, из-за болезни маэстро Юрия Башмета за дирижерский пульт предстоит встать эквадорскому музыканту Фредди Кадене.

Представители агентства подтвердили, что врачи выявили у Башмета коронавирус. Сейчас музыкант, доставленный в больницу, продолжает лечение. Маэстро чувствует себя хорошо, указано в сообщении. В условиях стационара врачи также оказывают помощь супруге дирижера.

Ранее сообщалось о том, что в больницу с пневмонией попала оперная певица Анна Нетребко. Как пояснила известная артистка на своей странице в соцсети, ее заболевание было спровоцировано коронавирусной инфекцией. Нетребко также сообщила о том, что антитела к COVID-19 выявили у ее супруга, оперного певца Юсифа Эйвазова.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 141

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

«Матрица 4» будет включать много узнаваемых элементов из оригинальной трилогии«Матрица 4» будет включать много узнаваемых элементов из оригинальной трилогии
Под Харьковом спасатели извлекли «черные ящики» из-под обломков Ан-26Под Харьковом спасатели извлекли «черные ящики» из-под обломков Ан-26
В Тегеране заявили, что не могут закупать импортные вакцины из-за санкций СШАВ Тегеране заявили, что не могут закупать импортные вакцины из-за санкций США
Директор музея в Освенциме высказался в защиту 13-летнего «богохульника»Директор музея в Освенциме высказался в защиту 13-летнего «богохульника»
В Нижегородской области пойман подозреваемый в убийстве школьницыВ Нижегородской области пойман подозреваемый в убийстве школьницы

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru