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Грузинская драма «Начало» признана лучшим фильмом на фестивале в Сан-Себастьяне
27.9.2020 23:25
Фото: elcomercio.pe
Награду за лучшую режиссеру получила Деа Кулумбегашвили, снявшая художественный фильм "Начало" (Beginning).
Как передает ТАСС, лента удостоена главной награды смотра - "Золотой раковины".
Лучшим фильмом 68-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне признан драматический кинофильм "Начало", который был создан режиссером Деей Кулумбегашвили. Сыгравшая в картине грузинская актриса Иамзе Сухиташвили была удостоена премии "Серебряная раковина".
Награду как лучший актер на смотре получили Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Маунус Миллан и Ларс Ранте, снявшиеся в драме "Еще по одной" (Druk).
Программа кинематографического фестиваля в Сан-Себастьяне, стартовавшего 18 сентября, включала десятки лент. По причине продолжающейся пандемии коронавируса организаторам пришлось прикладывать дополнительные усилия в целях безопасности участников и гостей смотра. В частности, было принято решение уменьшить допустимое число зрителей и сократить число показов, всем было рекомендовано использовать защитные маски, в том числе, на торжественной церемонии закрытия фестиваля.
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