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В Якутске появится «штрафстоянка» для безнадзорных лошадей
29.9.2020 11:29
Фото: vk.com
Администрация Якутска приняла решение об организации специального места, которое будет предназначено для передержки безнадзорных лошадей.
Речь идет о животных, беспрепятственно разгуливающих по городу, пояснили в пресс-службе мэрии.
Специальное место под условным названием "штрафстоянка" может появиться в Якутске для безнадзорных лошадей. В прошлом власти собирались принять такое решение, сформировав стоянку на базе сельскохозяйственной академии, но проект так и не был осуществлен.
В сообщении мэрии уточняется, что лошади, находящиеся на самовыпасе в Якутске, питаются из мусорных баков и разбрасывают отходы. Оставшись без присмотра владельцев, животные портят муниципальное имущество и озеленение. Кроме того, кони могут представлять серьезную опасность как для пешеходов, так и транспорта.
По словам мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, лошадиная "штрафстоянка" может быть создана на базе агрошкол, которые находятся в населенных пунктах Тулагино и Хатассы.
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