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Героями нового реалити-шоу от Netflix станут принц Гарри и Меган Маркл


29.9.2020 11:07
Героями нового реалити-шоу от Netflix станут принц Гарри и Меган МарклФото: cosmopolitan.ru

Представители стримингового сервиса Netflix подтвердили информацию о готовящемся запуске нескольких проектов, в которых будут участвовать британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл.

Как передает The Sun, в частности, речь идет о реалити-шоу. Создатели программы собираются сделать акцент на том, как знаменитая пара занимается благотворительностью.

Один из проектов, который создается с участием принца Гарри и его супруги Меган Маркл, представляет собой реалити-шоу, сообщили представители стримингового сервиса Netflix.

Предполагается, что зрители смогут увидеть, как знаменитая пара занимается благотворительной деятельностью - именно на этом будет сделан акцент в новом шоу. Телевизионные камеры будут следить за жизнью известных супругов, которые сейчас проживают в калифорнийском городе Монтесито, в течение трех месяцев.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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