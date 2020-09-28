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Женская сеть myJulia.ru
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В Азербайджане блокировали YouTube, Facebook и Instagram
09:57
Фото: smi2.net
На территории Азербайджана пользователи Facebook и Instagram потеряли доступ к своим аккаунтам в популярных социальных сетях. Об отключении указанных ресурсов на фоне резкого обострения обстановки в Нагорном Карабахе информирует сервис NetBlocks.org, который отслеживает блокировки в различных странах мира.
Как следует из данных сервиса, в Азербайджане сейчас не работают мессенджер WhatsApp, социальная сеть Twitter, видеохостинг YouTube и ряд других ресурсов. Отмечается, что ограничения ввели в качестве меры безопасности, согласно решению Министерства транспорта, связи и технологий страны. Ведомство распорядилось об этом в целях предотвращения масштабных провокаций, которые могли бы последовать со стороны Армении.
Ранее появились сведения о том, что ВС Армении могут использовать оперативно-тактические комплексы "Искандер-М". Как заявил посол страны в РФ Вардан Тоганян, это произойдет, если Турция, поддерживающая Азербайджан, начнет применять в Нагорном Карабахе истребители F-16.
Напомним, на обострение обстановки в регионе отреагировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва призывает незамедлительно прекратить огонь и решать вопросы исключительно политико-дипломатическими методами.
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