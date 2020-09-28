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Ереван пригрозил Баку «Искандерами»
06:12
Фото: vfront.ru
Власти Армении могут использовать оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", заявил посол страны в РФ Вардан Тоганян.
По словам дипломата, это произойдет, если Турция, поддерживающая Азербайджан, начнет применять в Нагорном Карабахе истребители F-16, передает РИА Новости.
Как заявил представитель официального Еревана, армянским военным сейчас вполне достаточно систем ПВО, имеющихся на вооружении. Военнослужащие успешно ликвидируют азербайджанские и турецкие беспилотные летательные аппараты. Вместе с тем, ВС страны готовы "использовать весь свой арсенал для обеспечения безопасности", если турки начнут применять F-16, пригрозил Вардан Тоганян.
Ранее лидер Союза армян России сообщил о том, что 20 тыс. добровольцев готовы воевать в Карабахе. Пока необходимости в этом нет, но если ситуация не будет урегулирована в самое ближайшее время, он сам готов отправиться туда, чтобы воевать, и будет призывать к этому своих соотечественников, подчеркнул Ара Абрамян.
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