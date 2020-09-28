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Москва призывает к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе


28.9.2020 16:22
Москва призывает к политическому решению ситуации в Нагорном КарабахеФото: russophile.org

Российское руководство призывает незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, необходимо перевести процесс в политико-дипломатическое русло.

При этом Дмитрий Песков выразил мнение о том, что обострение в Карабахе не было спровоцировано для давления на Россию. Пресс-секретарь президента РФ заговорил об этом, когда отвечал на вопрос о возможном влиянии на ситуацию извне в связи с обстановкой в Белоруссии и недавним инцидентом с оппозиционером Алексеем Навальным.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что официальная Москва призывает к незамедлительному прекращению огня и политическому урегулированию ситуации в регионе.

Ранее в Баку заявили о том, что в ходе конфликта, возобновившегося в Нагорном Карабахе, ВС Армении потеряли свыше пятисот военнослужащих. При этом представители руководства Турции выразили поддержку Азербайджана, обвинив Ереван в агрессивной политике.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 155

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