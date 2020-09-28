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Названы вероятные сроки нового пика пандемии коронавируса в РФ
06:58
Фото: vk.com
По мнению эксперта, нового пика заболеваемости COVID-19 Россия может достичь через две или три недели.
С таким предположением выступил представитель Центра экономических исследований Агаси Тавадян, которого цитирует РИА Новости.
Как заявил эксперт по статистике и моделированию, речь идет сейчас о трех возможных сценариях развития ситуации. Модельный анализ показал, что самый благоприятный исход подразумевает спад уровня заболеваемости и числа летальных исходов уже примерно через неделю. При варианте, который Агаси Тавадян назвал наихудшим, пик пандемии коронавируса в нашей стране может прийтись на первые числа ноября.
Ранее помощник главы российского Минздрава Алексей Кузнецов сообщил о том, что коечный фонд для пациентов с коронавирусом в РФ заполнен примерно на 89%. Представитель ведомства пояснил, что в данный момент не используют все инфекционные койки, организованные при прошлом обострении пандемии.
По словам Кузнецова, часть мест было решено отдать для лечения обычных пациентов. Однако в случае необходимости они могут быть перепрофилированы обратно.
Накануне, 28 сентября, глава РФ Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета заявил о том, что в России пока еще не окончена борьба с коронавирусной инфекцией. По словам главы российского государства, гражданам следует продолжать соблюдать меры безопасности.
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