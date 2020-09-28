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Путин: Борьба с коронавирусом в России еще не окончена


28.9.2020 20:26
Путин: Борьба с коронавирусом в России еще не оконченаФото: divanews.ru

В России пока еще не окончена борьба с коронавирусной инфекцией, заявил глава РФ Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета.

Глава российского государства подчеркнул, что гражданам следует продолжать соблюдать меры безопасности.

По словам президента РФ Владимира Путина, уже известно, каким образом необходимо "действовать, как строить профилактическую работу". Результат при этом будет зависеть практически от каждого, от совместных усилий по борьбе с распространением этого опасного заболевания.

Глава российского государства также подчеркнул, что необходимо сейчас предпринять меры, чтобы снова не пришлось, как минувшей весной, объявлять о введении масштабных ограничений, которые могут быть довольно чувствительными для состояния экономики и обременительных для людей.

По состоянию на 29 сентября в России коронавирус был лабораторно подтвержден у 1 159 573 человек.

Согласно последним официальным данным, за минувшие сутки в России было выявлено свыше 8 тыс. заражений COVID-19. Ранее такой уровень фиксировался лишь в середине июня. За день до этого оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания сообщил о 7 867 новых случаях коронавируса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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