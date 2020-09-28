Новости шоу-бизнеса

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Союз армян России: 20 тыс. добровольцев готовы воевать в Карабахе


28.9.2020 17:43
Союз армян России: 20 тыс. добровольцев готовы воевать в КарабахеФото: vk.com

Десятки тысяч этнических армян, проживающих на территории России, готовы отправиться в Нагорный Карабах, чтобы в качестве добровольцев участвовать в боевых действиях.

Однако на данный момент необходимости в этом нет, сообщил агентству "Интерфакс" глава Союза армян России Ара Абрамян.

По словам лидера этой организации, к ним уже обратились десятки тысяч армян, включая тех, кто имеет гражданство РФ. Все они просят помощи в отправке в Нагорный Карабах, где готовы противостоять азербайджанской агрессии. Но в Союзе армян России считают, что пока такой необходимости нет.

Абрамян подчеркнул, что маленькой Армении и Арцаха (так армяне называют Нагорный Карабах - ред.) сейчас противостоят Азербайджан и Турция, оказывающая поддержку Баку в виде новейшей техники.

Вместе с тем, "пока Армения и Арцах не нуждаются в помощи", - отметил Абрамян. Однако если ситуация не будет урегулирована в самое ближайшее время, он сам готов отправиться туда, чтобы воевать, и будет призывать к этому своих соотечественников.

Ранее на обострение обстановки в регионе отреагировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва призывает незамедлительно прекратить огонь и решать вопросы исключительно политико-дипломатическими методами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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