Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Сахалине учительница пришла на урок с топором

04:49

Фото: smi2.net



В Сахалинской области проводится проверка по факту ЧП, случившегося в среднеобразовательной школе № 1 города Оха на севере региона.



По предварительным данным, педагог появился с топором перед учениками второго класса, передают российские СМИ.



Со ссылкой на источники в региональном Министерстве образования уточняется, что учительница пришла на урок с топором, чтобы использовать его в качестве наглядного пособия. По факту случившегося сейчас проводится проверка, пояснили в ведомстве.



Представители местной администрации, прокомментировав инцидент в СОШ № 1 им. А. Е. Буюклы, подчеркнули "недопустимость использования в школе наглядного пособия в таком виде".



Ранее информация о случившемся распространилась в социальных сетях. После публикации соответствующего аудиосообщения начался общественный резонанс, инцидентом также заинтересовалась прокуратура. В пресс-службе ведомства подтвердили, что приступили к проверке по факту появления педагога с топором перед детьми.



Автор: Злата Богатова

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