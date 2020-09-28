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На Сахалине учительница пришла на урок с топором
04:49
Фото: smi2.net
В Сахалинской области проводится проверка по факту ЧП, случившегося в среднеобразовательной школе № 1 города Оха на севере региона.
По предварительным данным, педагог появился с топором перед учениками второго класса, передают российские СМИ.
Со ссылкой на источники в региональном Министерстве образования уточняется, что учительница пришла на урок с топором, чтобы использовать его в качестве наглядного пособия. По факту случившегося сейчас проводится проверка, пояснили в ведомстве.
Представители местной администрации, прокомментировав инцидент в СОШ № 1 им. А. Е. Буюклы, подчеркнули "недопустимость использования в школе наглядного пособия в таком виде".
Ранее информация о случившемся распространилась в социальных сетях. После публикации соответствующего аудиосообщения начался общественный резонанс, инцидентом также заинтересовалась прокуратура. В пресс-службе ведомства подтвердили, что приступили к проверке по факту появления педагога с топором перед детьми.
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