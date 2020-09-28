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Макрон назвал несомненным применение против Навального химоружия


03:04
Макрон назвал несомненным применение против Навального химоружияФото: valeursactuelles.com

В Москве должны объяснить ситуацию с отравлением российского блогера, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

По словам иностранного политика, не вызывает сомнений факт использования запрещенного химоружия против Алексея Навального.

Французский лидер призвал российское руководство дать объяснения в связи с экстренной госпитализацией Алексея Навального. По словам Эммануэля Макрона, в РФ произошла "попытка убить, агрессия". Представитель официального Парижа подчеркнул, что в отношении российского оппозиционера применялось химическое оружие.

Эммануэль Макрон говорил на эту тему во время визита в Литву. Выступая в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой, французский лидер напомнил, что соответствующие экспертизы после инцидента с Алексеем Навальным были проведены не только Германией, но и Францией, а также Швецией.

Ранее стало известно о том, что в больнице российского блогера тайно посещала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Во Франции сейчас расследуют утечку данных о разговоре Макрона и Путина. Как заявили в МИД Франции, обнародование содержания внутренних конфиденциальных документов в СМИ они считают недопустимым. В СМИ появились публикации о телефонном разговоре лидеров двух стран Эммануэля Макрона и Владимира Путина, которые, в частности, обсуждали госпитализацию оппозиционера Алексея Навального.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

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