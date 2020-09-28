|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Макрон назвал несомненным применение против Навального химоружия
03:04
Фото: valeursactuelles.com
В Москве должны объяснить ситуацию с отравлением российского блогера, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
По словам иностранного политика, не вызывает сомнений факт использования запрещенного химоружия против Алексея Навального.
Французский лидер призвал российское руководство дать объяснения в связи с экстренной госпитализацией Алексея Навального. По словам Эммануэля Макрона, в РФ произошла "попытка убить, агрессия". Представитель официального Парижа подчеркнул, что в отношении российского оппозиционера применялось химическое оружие.
Эммануэль Макрон говорил на эту тему во время визита в Литву. Выступая в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой, французский лидер напомнил, что соответствующие экспертизы после инцидента с Алексеем Навальным были проведены не только Германией, но и Францией, а также Швецией.
Ранее стало известно о том, что в больнице российского блогера тайно посещала канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Во Франции сейчас расследуют утечку данных о разговоре Макрона и Путина. Как заявили в МИД Франции, обнародование содержания внутренних конфиденциальных документов в СМИ они считают недопустимым. В СМИ появились публикации о телефонном разговоре лидеров двух стран Эммануэля Макрона и Владимира Путина, которые, в частности, обсуждали госпитализацию оппозиционера Алексея Навального.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|