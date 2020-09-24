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Во Франции расследуют утечку данных о разговоре Макрона и Путина
08:17
Фото: inforos.ru
Как заявили в МИД Франции, утечку содержания внутренних конфиденциальных документов в СМИ они считают недопустимой.
После того, как в прессе появились публикации о недавних переговорах Макрона и Путина, было инициировано расследование, указали в ведомстве.
Во Франции проводится расследование по факту материалов, которые появились в СМИ о телефонном разговоре лидеров двух стран Эмманюэля Макрона и Владимира Путина. С таким заявлением выступил официальный представитель министерства иностранных дел республики. Он подчеркнул, что любого рода "утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима".
Представитель МИД пояснил, что до окончания расследования ведомство будет воздерживаться от каких-либо комментариев по этому поводу.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на материалы, появившиеся во французской газете Le Monde. Публикация была посвящена содержанию недавних переговоров Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, которые, в частности, обсуждали госпитализцию российского блогера Алексея Навального. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в Москве не допускают мыслей о том, что руководство Франции могло "слить" прессе содержание этой беседы.
Песков также указывал, что газета была "совсем не точна в переданных формулировках", когда писала о том, как президенты обсуждали ситуацию с "берлинским пациентом".
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