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Меркель тайно посещала Навального в больнице


28.9.2020 10:42
Меркель тайно посещала Навального в больницеФото: spiegel.de

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила Алексея Навального, когда он находился на лечении в берлинской клинике.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Spiegel.

По данным журнала, визит германского канцлера в больницу к российскому оппозиционеру был организован "в условиях полной секретности".

Ранее в МИД РФ заявили о том, что не исключают постановку в ситуации вокруг госпитализации Алексея Навального. В частности, дипломаты указали на отлаженные действия представителей Берлина. В сообщении ведомства подчеркивалось, что Москва с самого начала заняла максимально транспарентную позицию.

В комментарии министерства также отмечалось, что врачи клиники "Шарите", в отличие от российских токсикологов, незамедлительно выявили в анализах Навального "присутствие ингибиторов холинэстеразы". После этого начали озвучиваться утверждения об отравлении блогера, а к ситуации подключили немецких военных химиков. Российские дипломаты отметили, что именно военные медики и сообщили в результате об обнаружении следов яда, относящегося к группе "Новичок".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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