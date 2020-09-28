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Меркель тайно посещала Навального в больнице
28.9.2020 10:42
Фото: spiegel.de
Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила Алексея Навального, когда он находился на лечении в берлинской клинике.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Spiegel.
По данным журнала, визит германского канцлера в больницу к российскому оппозиционеру был организован "в условиях полной секретности".
Ранее в МИД РФ заявили о том, что не исключают постановку в ситуации вокруг госпитализации Алексея Навального. В частности, дипломаты указали на отлаженные действия представителей Берлина. В сообщении ведомства подчеркивалось, что Москва с самого начала заняла максимально транспарентную позицию.
В комментарии министерства также отмечалось, что врачи клиники "Шарите", в отличие от российских токсикологов, незамедлительно выявили в анализах Навального "присутствие ингибиторов холинэстеразы". После этого начали озвучиваться утверждения об отравлении блогера, а к ситуации подключили немецких военных химиков. Российские дипломаты отметили, что именно военные медики и сообщили в результате об обнаружении следов яда, относящегося к группе "Новичок".
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