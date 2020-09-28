Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Microsoft восполнит пресную воду в регионах с ее дефицитом

28.9.2020 20:45

Фото: smi2.net



Руководство американской корпорации Microsoft выразило намерение уменьшить объем потребления пресной воды, а также восполнять запасы в регионах своего присутствия, где отмечается ее дефицит.



Предполагается, что к 2030 году компания сможет восполнить больше воды, чем потребляет в глобальных масштабах.



Как отмечается в пресс-релизе Microsoft, в частности, планируется разместить систему сбора дождевой воды и установку по переработке мусора в новом кампусе компании в Кремниевой долине. Он начнет работать уже в этом году. В компании заявили, что намерены получать всю воду непитьевого назначения в пределах данной территории.



Кроме того, в штаб-квартире корпорации будут переиспользовать дождевую воду. По оценкам специалистов, благодаря этому можно будет ежегодно сэкономить до 22 млн литров воды.



В дата-центре Microsoft, который будет открыт в следующем году в штате Аризона, собираются тестировать систему адиабатического охлаждения, когда вместо воды используют воздух. Компания также намерена применять новейшие технологии для выявления регионов, где отмечается наиболее острый дефицит водных ресурсов, чтобы постараться оптимизировать объемы их восполнения.



Автор: Злата Богатова

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