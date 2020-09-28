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В Ивановской области девочка погибла после катания на самодельной карусели


28.9.2020 15:34
В Ивановской области девочка погибла после катания на самодельной каруселиФото: vk.com

Следственные органы Иванововской области выясняют обстоятельства трагического происшествия, которое случилось в одной из деревень Лежневского района.

В больнице скончалась семилетняя девочка, которая получила травмы во время катания на самодельной карусели.

После гибели ребенка уже принято решение о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности, информирует региональное СУ СКР. В ведомстве пояснили, что ЧП случилось в минувшую субботу, 26 сентября, в деревне Апаницы. В ходе начатой проверки установлено, что ребенок катался на самодельной веревочной карусели, основанием которой был деревянный столб.

После того, как он треснул и рухнул прямо на девочку, она получила тяжелые травмы. Ребенка сразу же доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти маленькую пациентку: повреждения оказались смертельными.

В начале августа в Астрахани на 11-летнего школьника упала бетонная плита. Мальчик получил смертельные травмы, когда играл на детской площадке около своего дома на улице Яблочкова.

Автор: Злата Богатова

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