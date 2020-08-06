Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Астрахани возбудили уголовное дело после гибели школьника на детской площадке

6.8.2020 14:25

Фото: vk.com



Следственные органы Астраханской области по итогам проверки приняли процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по факту гибели 11-летнего школьника. Ребенок скончался после того, как получил травмы во время игр на детской площадке около дома.



ЧП случилось накануне, 5 августа, на террритории Ленинского района Астрахани, информирует пресс-служба регионального СУ СКР. Как стало известно, трагическое происшествие было зафиксировано около одного из домов по улице Яблочкова.



В ходе проверки установлено, что 11-летний ребенок забирался по игровой металлической лестнице, которая была прикреплена к бетонной плите. Рухнув, тяжелая конструкция упала прямо на школьника. Мальчик от полученных ранений скончался.



Уголовное дело возбуждено по статье о выполнении работ и оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Следственным органам предстоит дать правовую оценку действиям либо бездействию лиц, которые несут ответственность за содержание придомовой территории, где погиб ребенок.



Ранее сообщалось о ЧП в Сочи, где школьника растерзали медведи. Обстоятельства трагедии устанавливаются в рамках уголовного дела.



Автор: Злата Богатова

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