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В Астрахани возбудили уголовное дело после гибели школьника на детской площадке
6.8.2020 14:25
Фото: vk.com
Следственные органы Астраханской области по итогам проверки приняли процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по факту гибели 11-летнего школьника. Ребенок скончался после того, как получил травмы во время игр на детской площадке около дома.
ЧП случилось накануне, 5 августа, на террритории Ленинского района Астрахани, информирует пресс-служба регионального СУ СКР. Как стало известно, трагическое происшествие было зафиксировано около одного из домов по улице Яблочкова.
В ходе проверки установлено, что 11-летний ребенок забирался по игровой металлической лестнице, которая была прикреплена к бетонной плите. Рухнув, тяжелая конструкция упала прямо на школьника. Мальчик от полученных ранений скончался.
Уголовное дело возбуждено по статье о выполнении работ и оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Следственным органам предстоит дать правовую оценку действиям либо бездействию лиц, которые несут ответственность за содержание придомовой территории, где погиб ребенок.
Ранее сообщалось о ЧП в Сочи, где школьника растерзали медведи. Обстоятельства трагедии устанавливаются в рамках уголовного дела.
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