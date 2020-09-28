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В Мексике бандиты убили 12 человек
28.9.2020 11:24
Фото: kanal32.info
Правоохранительные органы штата Гуанахуато приступили к расследованию по факту гибели двенадцати человек, которые были убиты неизвестными.
Как сообщает агентство Reuters, ЧП случилось в одном из баров города Хараль-дель-Прогресо.
Со ссылкой на представителей местной полиции сообщается, что жертвами преступления стали пять женщин и семеро мужчин. Тела были найдены в баре, где устроили стрельбу неизвестные. Нападавшие сразу после ЧП скрылись, ведутся их поиски.
Мотивы преступления устанавливаются.
Отмечается, что в последнее время в штате Гуанахуато обострилось противостояние между криминальными группировками, в частности, членами банды "Санта Роза де Лима" и представителями наркокартеля "Новое поколение Халиско". В связи с этим в полиции фиксируется большее количество инцидентов, связанных с применением огнестрельного оружия.
Ранее стало известно о перестрелке, которую устроили байкеры в штате Айова. В результате ЧП один человек погиб, еще одиннадцать получили ранения.
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