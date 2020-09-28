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Ученые: Дефицит сна и бессонница могут спровоцировать стойкие когнитивные нарушения


28.9.2020 06:58
Ученые: Дефицит сна и бессонница могут спровоцировать стойкие когнитивные нарушенияФото: smi2.net

Люди среднего и старшего возраста, которые страдают от расстройств сна, в большей степени подвержены развитию преждевременной деменции, выяснили американские ученые. Исследование проводили в Медицинском колледже Университета штата Пенсильвания.

В отчете, который был опубликован в американском медицинском журнале Sleep, рассказывается о возможных последствиях бессонницы и сна продолжительностью менее шести часов в сутки. По мнению специалистов, подобное может привести к развитию стойких когнитивных нарушений, включая слабоумие.

Ученые проводили в лаборатории колледжа наблюдения за сном пациентов с различными расстройствами сна. Как показал анализ полученных данных, у людей, которые страдают бессонницей и связанным с ней уменьшением сна (до шести и менее часов), оказались гораздо более подвержены риску развития нарушений.

Американские исследователи отмечают, что необходимо научиться "измерять" степень нарушения сна. Имея представление о глубины патологии, можно будет подобрать адекватные терапевтические методы для решения проблем.

Как пояснил доктор медицины, научный сотрудник Центра исследования и лечения сна Университета штата Пенсильвания Хулио Фернандес-Мендоса, из-за нарушений сна со временем возникает не только ухудшение мыслительных процессов. Люди, теряя сон, могут также приобрести такие заболевания как диабет и депрессия, а также столкнуться с нарушениями работы сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 146

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