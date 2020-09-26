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Власти Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию
14:07
Фото: caviral.com
Правительство Армении приняло решение о введении в республике военного положения.
Как заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, в связи с обострением нагорно-карабахского конфликта объявляется всеобщая мобилизация.
В воскресенье, 27 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook сообщил о созыве внеочередного заседания Национального собрания. По его словам, выступая перед депутатами, он "объявил военное положение и всеобщую мобилизацию лиц старше восемнадцати лет".
По мнению Пашиняна, в Баку заранее спланировали эскалацию обстановки в Нагорном Карабахе. Об этом свидетельствуют "недавние агрессивные заявления Азербайджана, широкомасштабные совместные военные учения с Турцией" и отказ от мониторинга ОБСЕ, указал представитель Еревана.
Ранее военное положение объявил и глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян.
Омбудсмен НКР Артак Бегларян сообщил о том, что в числе жертв сегодняшнего обстрела - женщина и ребенок, которые погибли в Мартунинском районе. ВС Азербайджана атаковали школы в Степанакерте, заявил он. Во многих населенных пунктах после ударов зафиксированы "масштабные повреждения гражданских объектов".
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