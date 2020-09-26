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Омбудсмен сообщил о жертвах среди мирных жителей Нагорного Карабаха
10:40
Фото: vk.com
Степанакерт
Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян сообщает о погибших и раненых жителях региона.
По его словам, в числе жертв - женщина и ребенок, получившие смертельные травмы во время сегодняшнего обстрела.
Сообщая о жертвах среди гражданских жителей Карабаха, Артак Бегларян рассказал о женщине и ребенке, которые погибли в Мартунинском районе. По словам омбудсмена, были атакованы школы в Степанакерте. Во многих населенных пунктах после ударов ВС Азербайджана зафиксированы "масштабные повреждения гражданских объектов", указал Бегларян. Он также отметил, что при нападении использовались беспилотные летательные аппараты.
В заявлении Бегларяна, которое распространила сегодня его пресс-служба, содержится призыв к международному сообществу дать оценку действиям Баку.
Ранее в Ереване заявили о том, что армянские военнослужащие успешно отразили наступление ВС Азербайджана сразу по ряду направлений линии соприкосновения с самопровозглашенным Нагорным Карабахом. Как пояснила официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян, противник несет "потери в живой силе и технике".
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