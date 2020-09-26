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Минобороны Армении сообщает об уничтожении трех танков ВС Азербайджана
10:03
Фото: vk.com
Армянские военнослужащие успешно отразили наступление ВС Азербайджана сразу по ряду направлений линии соприкосновения с самопровозглашенным Нагорным Карабахом, заявила официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.
Пресс-секретарь оборонного ведомства сообщила, что противник несет "потери в живой силе и технике".
По словам Шушан Степанян, армянскими военнослужащими были ликвидированы три азербайджанских танка. В своем фейсбуке она написала, что сейчас "бои продолжаются".
Ранее появились сведения о том, что ВС Азербайджана уничтожили двенадцать ЗРК "Оса" Армении. Как заявили представители Баку, техника подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении была ликвидирована на различных направлениях. Кроме того, Минобороны Азербайджана информировало о том, что их боевой вертолет был сбит в Тертерском. В ведомстве сообщили, что члены экипажа спаслись.
Сегодня утром премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что азербайджанская сторона инициировал "нападение на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику". По его словам, в районе Арцаха армянские военные успешно противостоят атаке, ситуация оперативно развивается.
В начале 1990-х годов Баку утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и ряда районов. Этому предшествовал конфликт с Арменией и армянским населением региона. Весной 1994 года удалось установить режим прекращения огня. Соглашение было достигнуто Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном.
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