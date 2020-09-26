Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Минобороны Армении сообщает об уничтожении трех танков ВС Азербайджана

10:03

Фото: vk.com



Армянские военнослужащие успешно отразили наступление ВС Азербайджана сразу по ряду направлений линии соприкосновения с самопровозглашенным Нагорным Карабахом, заявила официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.



Пресс-секретарь оборонного ведомства сообщила, что противник несет "потери в живой силе и технике".



По словам Шушан Степанян, армянскими военнослужащими были ликвидированы три азербайджанских танка. В своем фейсбуке она написала, что сейчас "бои продолжаются".



Ранее появились сведения о том, что ВС Азербайджана уничтожили двенадцать ЗРК "Оса" Армении. Как заявили представители Баку, техника подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении была ликвидирована на различных направлениях. Кроме того, Минобороны Азербайджана информировало о том, что их боевой вертолет был сбит в Тертерском. В ведомстве сообщили, что члены экипажа спаслись.



Сегодня утром премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что азербайджанская сторона инициировал "нападение на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику". По его словам, в районе Арцаха армянские военные успешно противостоят атаке, ситуация оперативно развивается.



В начале 1990-х годов Баку утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и ряда районов. Этому предшествовал конфликт с Арменией и армянским населением региона. Весной 1994 года удалось установить режим прекращения огня. Соглашение было достигнуто Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 26.9.2020 11:41 Байден обвинил Трампа в нежелании комментировать ситуацию в Белоруссии

Байден обвинил Трампа в нежелании комментировать ситуацию в Белоруссии 25.9.2020 22:02 В МИД России не исключают постановку в ситуации вокруг Навального

В МИД России не исключают постановку в ситуации вокруг Навального 25.9.2020 21:47 Лукашенко предложил создать совместный морской порт в Ленобласти

Лукашенко предложил создать совместный морской порт в Ленобласти 25.9.2020 20:19 Победившую на выборах уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира

Победившую на выборах уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира 25.9.2020 10:42 Ким Чен Ын извинился за убийство южнокорейского чиновника в КНДР