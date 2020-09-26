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Под Харьковом спасатели извлекли «черные ящики» из-под обломков Ан-26


26.9.2020 21:54
Под Харьковом спасатели извлекли «черные ящики» из-под обломков Ан-26Фото: tolknews.ru

Украинским спасателям удалось извлечь бортовые самописцы из-под обломков разбившегося под Харьковом военного самолета Ан-26.

По последним официальным данным, жертвами катастрофы стали двадцать шесть человек.

Первоначально сообщалось о восемнадцати погибших, однако позднее были найдены тела еще нескольких летчиков и курсантов, которые находились на борту упавшего и загоревшегося самолета. Сегодня стало известно о том, что умер один из двух курсантов, которые были обнаружены выжившими.

По словам главы Харьковской областной администрации Алексея Кучера, найденные на месте крушения "черные ящики" специалисты еще не исследовали. Эксперты приступят к работе в самое ближайшее время.

Кучер отметил, что уже известно содержание последнего разговора пилотов. Примерно за сорок секунд до катастрофы с управляющим пилотом общался летчик, обсуждались возможные варианты приземления.

Сведений о причинах катастрофы пока нет. По данным украинских СМИ, рассматривается ряд версий.

Ранее к месту крушения военного самолета Ан-26 прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства объявил 26 сентября днем траура в связи с аварией, унесшей жизнь двадцати шести летчиков и курсантов.

Автор: Злата Богатова

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