|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Харьковом спасатели извлекли «черные ящики» из-под обломков Ан-26
26.9.2020 21:54
Фото: tolknews.ru
Украинским спасателям удалось извлечь бортовые самописцы из-под обломков разбившегося под Харьковом военного самолета Ан-26.
По последним официальным данным, жертвами катастрофы стали двадцать шесть человек.
Первоначально сообщалось о восемнадцати погибших, однако позднее были найдены тела еще нескольких летчиков и курсантов, которые находились на борту упавшего и загоревшегося самолета. Сегодня стало известно о том, что умер один из двух курсантов, которые были обнаружены выжившими.
По словам главы Харьковской областной администрации Алексея Кучера, найденные на месте крушения "черные ящики" специалисты еще не исследовали. Эксперты приступят к работе в самое ближайшее время.
Кучер отметил, что уже известно содержание последнего разговора пилотов. Примерно за сорок секунд до катастрофы с управляющим пилотом общался летчик, обсуждались возможные варианты приземления.
Сведений о причинах катастрофы пока нет. По данным украинских СМИ, рассматривается ряд версий.
Ранее к месту крушения военного самолета Ан-26 прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства объявил 26 сентября днем траура в связи с аварией, унесшей жизнь двадцати шести летчиков и курсантов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|