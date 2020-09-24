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На Украине при крушении Ан-26 погибли не менее 18 человек


22:09
На Украине при крушении Ан-26 погибли не менее 18 человекФото: livejournal.com

На борту самолета находились курсанты, заявили представители командования ВВС Украины.

В результате авиакатастрофы, случившейся в городе Чугуеве Харьковской области, погибли по меньшей мере восемнадцать человек, двое получили тяжелые травмы.

Информацию о том, что после крушения выжили несколько человек, подтвердил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер. Соответствующая запись появилась на его странице в соцсети.

Обстоятельства ЧП, которое случилось в окрестостнях города Чугуева, выясняются.

По данным украинских СМИ со ссылкой на представителей МВД страны, в результате катастрофы выжили два человека. С тяжелыми травмами их сейчас доставляют в медицинские учреждения.

Известно также, что на борту самолета находились курсанты. Сведений о том, что могло стать причиной крушения, из официальных источников пока не поступало. На месте происшествия работают все экстренные службы.

Автор: Злата Богатова

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