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На Украине при крушении Ан-26 погибли не менее 18 человек
22:09
Фото: livejournal.com
На борту самолета находились курсанты, заявили представители командования ВВС Украины.
В результате авиакатастрофы, случившейся в городе Чугуеве Харьковской области, погибли по меньшей мере восемнадцать человек, двое получили тяжелые травмы.
Информацию о том, что после крушения выжили несколько человек, подтвердил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер. Соответствующая запись появилась на его странице в соцсети.
Обстоятельства ЧП, которое случилось в окрестостнях города Чугуева, выясняются.
По данным украинских СМИ со ссылкой на представителей МВД страны, в результате катастрофы выжили два человека. С тяжелыми травмами их сейчас доставляют в медицинские учреждения.
Известно также, что на борту самолета находились курсанты. Сведений о том, что могло стать причиной крушения, из официальных источников пока не поступало. На месте происшествия работают все экстренные службы.
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