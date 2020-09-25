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В России изменяется порядок получения пенсий
12:50
Фото: tver4you.ru
С 1 октября в России будет изменен порядок перечисления пенсий на банковские карты.
Как указано на официальном портале ПФР, выплаты такого рода будут осуществляться исключительно на карты платежной системы "Мир".
Начиная с 1 октября выплаты пенсионерам переводятся на платежную систему "Мир", согласно федеральному закону "О национальной платежной системе",— указано в сообщении на сайте ПФР. После того, как пенсионеры, пользующиеся таким способом получения выплат, заменят карту, им следует передать в фонд новые реквизиты.
Отмечается, что для граждан, которые получают свои пенсии на дому, ничего не меняется. Все остается по-прежнему и для пенсионеров, выплаты которым зачисляются на счет по вкладу.
Напомним, в России предлагают изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ. С такой инициативой выступило Министерство труда РФ. Соответствующего содержания поправки к профильным законам федерального уровня уже были представлены в рамках заседания правительства и вызвали одобрение.
Речь идет о том, чтобы уже с начала следующего года не устанавливать прожиточный минимум в качестве статистической стоимости корзины потребления. Предполагается, что размер будет определяться в виде части (44,2%) среднедушевого дохода. В отношении трудоспособных граждан он должен будет составить 109% от этого показателя, для детей равняться 97%, для пенсионеров - 86%.
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