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В России предлагают изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ


06:58
В России предлагают изменить расчет прожиточного минимума и МРОТФото: kaluga24.tv

В Министерстве труда выступили с предложением пересмотреть механизм расчет МРОТ и прожиточного минимума, пишет "Коммерсантъ".

Соответствующие поправки накануне уже представили в ходе заседания правительства.

Как сообщает газета, Министерство труда РФ выступило с предложением пересмотреть формирование прожиточного минимума и МРОТ. Соответствующего содержания поправки к профильным законам федерального уровня накануне, 23 сентября, уже были представлены в рамках заседания правительства. Отмечается, что проект встретили с одобрением.

Речь идет о том, чтобы уже с начала следующего года не устанавливать прожиточный минимум в качестве статистической стоимости корзины потребления. Предполагается, что размер будет определяться в виде части (44,2%) среднедушевого дохода. В отношении трудоспособных граждан он должен будет составить 109% от этого показателя, для детей равняться 97%, для пенсионеров - 86%.

В настоящее время уровень прожиточного минимума в РФ равен 12 392 руб. для трудоспособного населения. Предполагается, что с 2019 года минимальная заплата не должна быть меньше этого показателя.

Согласно прогнозам специалистов, переход к общемировому стандарту расчета прожиточного минимума в 2021 году может потребовать 128,5 миллиарда рублей расходов. К 2025 году сумма увеличится до 439 миллиардов рублей.

Эксперты Высшей школы экономики, доклад которых цитируют "Известия", высказали мнение о том, что МРОТ необходимо отвязать от прожиточного минимума. Специалисты считают, что следует увеличивать его каждый год на 2-3% выше уровня инфляции. Подобные меры позволят выполнить указ об уменьшении количества бедных в стране, который был подписан главой государства в минувшем июле.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 148

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