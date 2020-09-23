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В России предлагают изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ
06:58
Фото: kaluga24.tv
В Министерстве труда выступили с предложением пересмотреть механизм расчет МРОТ и прожиточного минимума, пишет "Коммерсантъ".
Соответствующие поправки накануне уже представили в ходе заседания правительства.
Как сообщает газета, Министерство труда РФ выступило с предложением пересмотреть формирование прожиточного минимума и МРОТ. Соответствующего содержания поправки к профильным законам федерального уровня накануне, 23 сентября, уже были представлены в рамках заседания правительства. Отмечается, что проект встретили с одобрением.
Речь идет о том, чтобы уже с начала следующего года не устанавливать прожиточный минимум в качестве статистической стоимости корзины потребления. Предполагается, что размер будет определяться в виде части (44,2%) среднедушевого дохода. В отношении трудоспособных граждан он должен будет составить 109% от этого показателя, для детей равняться 97%, для пенсионеров - 86%.
В настоящее время уровень прожиточного минимума в РФ равен 12 392 руб. для трудоспособного населения. Предполагается, что с 2019 года минимальная заплата не должна быть меньше этого показателя.
Согласно прогнозам специалистов, переход к общемировому стандарту расчета прожиточного минимума в 2021 году может потребовать 128,5 миллиарда рублей расходов. К 2025 году сумма увеличится до 439 миллиардов рублей.
Эксперты Высшей школы экономики, доклад которых цитируют "Известия", высказали мнение о том, что МРОТ необходимо отвязать от прожиточного минимума. Специалисты считают, что следует увеличивать его каждый год на 2-3% выше уровня инфляции. Подобные меры позволят выполнить указ об уменьшении количества бедных в стране, который был подписан главой государства в минувшем июле.
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