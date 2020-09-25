Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Назван фактор, значительно снижающий риск смерти от коронавируса

12:01

Фото: defense.gov



Американские ученые выяснили, что витамин D способен снижать риск смерти при заражении коронавирусом.



По мнению специалистов, он помогает организму пациента подавлять излишне активную работу иммунной системы.



Исследователи из Бостонского университета (штат Массачусетс) опубликовали отчет в электронной версии журнала PLOS One. Сппециалисты полагают, что достаточный уровень витамина D в организме пациента может понизить риск неблагоприятного исхода в случае инфицирования коронавирусом.



В США брали анализы крови у 235 пациентов, госпитализированных с COVID-19. Ученые оценивали содержание 25-гидроксивитамина D в сыворотке - маркера уровня витамина D. Оказалось, что 74% заболевших поступали в стационар с тяжелой формой заболевания. У 32,8% пациентов исследователи выявили достаточный уровень витамина D.



Среди людей в возрасте до сорока лет никто не скончался, но было зафиксировано 16,3% летальных исходов у пациентов старше этого возраста. При этом из 206 человек старше сорока лишь у 9,7% скончавшихся был достаточный уровень витамина D (не меньше 30 нанограммов на миллилитр). В организме 20% умерших его содержание не превышало этого уровня.



В результате ученые пришли к выводу, что витамин D в достаточном количестве способен снизить риск осложнений при коронавирусе, в том числе, цитокиновый шторм, которые могут спровоцировать летальный исход.



Ранее в польской биотехнологической компании Biomed Lublin объявили об успешном завершении первого этапа исследований созданного ими лекарственного препарата, который предназначен для терапии пациентов с COVID-19.



Автор: Злата Богатова

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