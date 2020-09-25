|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Назван фактор, значительно снижающий риск смерти от коронавируса
12:01
Фото: defense.gov
Американские ученые выяснили, что витамин D способен снижать риск смерти при заражении коронавирусом.
По мнению специалистов, он помогает организму пациента подавлять излишне активную работу иммунной системы.
Исследователи из Бостонского университета (штат Массачусетс) опубликовали отчет в электронной версии журнала PLOS One. Сппециалисты полагают, что достаточный уровень витамина D в организме пациента может понизить риск неблагоприятного исхода в случае инфицирования коронавирусом.
В США брали анализы крови у 235 пациентов, госпитализированных с COVID-19. Ученые оценивали содержание 25-гидроксивитамина D в сыворотке - маркера уровня витамина D. Оказалось, что 74% заболевших поступали в стационар с тяжелой формой заболевания. У 32,8% пациентов исследователи выявили достаточный уровень витамина D.
Среди людей в возрасте до сорока лет никто не скончался, но было зафиксировано 16,3% летальных исходов у пациентов старше этого возраста. При этом из 206 человек старше сорока лишь у 9,7% скончавшихся был достаточный уровень витамина D (не меньше 30 нанограммов на миллилитр). В организме 20% умерших его содержание не превышало этого уровня.
В результате ученые пришли к выводу, что витамин D в достаточном количестве способен снизить риск осложнений при коронавирусе, в том числе, цитокиновый шторм, которые могут спровоцировать летальный исход.
Ранее в польской биотехнологической компании Biomed Lublin объявили об успешном завершении первого этапа исследований созданного ими лекарственного препарата, который предназначен для терапии пациентов с COVID-19.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|