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В Польше заявили об открытии первого в мире препарата от COVID-19
04:14
Фото: prozhelezu.ru
Представители польской биотехнологической компании Biomed Lublin в Люблине объявили об успешном завершении первого этапа исследований созданного ими лекарственного препарата, который предназначен для терапии пациентов с COVID-19.
Об этом сообщает Dziennik.
Как утверждают в компании, Польша уже через несколько месяцев может оказаться первым государством "в мире, имеющей эффективный препарат", способный нейтрализовать коронавирус.
Отмечается, что лекарственное средство польским исследователям удалось создать методом фракционирования плазмы выздоравливающих или бессимптомных выздоровевших, у которых ранее диагностировали COVID-19.
Теперь начинается этап клинических испытаний. Соответствующий грант от Агентства медицинских исследований получила Государственная клиническая больница No 1 в Люблине.
Ранее ученые Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) и их коллеги из других российских учреждений смогли сделать важное открытие: они обнаружили природный антибиотик, который способен подавлять устойчивость патогенов к лекарствам.
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