ИнтерНовости - новости в стране и мире
Вице-мэра Ялты уволят за бандеровщину и русофобию
Вице-мэра Ялты уволят за бандеровщину и русофобию
В Канаде объявили о второй волне пандемии COVID-19
В Канаде объявили о второй волне пандемии COVID-19
В Москве крупным предприятиям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку
В Москве крупным предприятиям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
На Украине при крушении Ан-26 погибли не менее 18 человекНа Украине при крушении Ан-26 погибли не менее 18 человек
Победившую на выборах уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мираПобедившую на выборах уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира
Собянин призвал пожилых москвичей оставаться домаСобянин призвал пожилых москвичей оставаться дома
В Париже задержан мужчина, напавший с мачете на прохожихВ Париже задержан мужчина, напавший с мачете на прохожих
В России за сутки выявили более 7,2 тыс. зараженных коронавирусомВ России за сутки выявили более 7,2 тыс. зараженных коронавирусом

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Победившую на выборах уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира


20:19
Победившую на выборах уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мираФото: trud.ru

Ставшую главой поселения в Чухломском районе Костромской области Марину Угодскую выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Ранее она смогла одержать победу на выборах главы Повалихинского сельского поселения.

Журналист газеты "Московский комсомолец" (МК) проверил, как действует механизм подачи заявок для нормирования на эту престижную премию. Как известно, выдвигать кандидатуру могут лишь члены национальных ассамблей и национальных правительств суверенных государств, действующие руководители стран или члены Международного суда в Гааге, а также участники Международной женской лиги за мир и свободу.

Кроме того, заявка может быть подана почетными профессорами, доцентами истории и социальных наук, права и философии, теологии и религии, а также ректорами университетов или руководителями институтов исследования мира и институтов внешней политики. По словам журналиста Дмитрия Попова, он причислил себя к этой категории, так как в прошлом занимался преподавательской деятельностью и читал лекции на факультете журналистики в Международном университете.

Автор статьи пояснил, что как только он отправил заявку, ему было прислано письмо с уточнением. В послании речь шла о том, что доступ к процедуре может быть предоставлен лишь при условии, что все сведения, указанные пользователем, верны, и он на самом деле входит в число тех, кто имеет возможность выдвинуть кандидатуру на получение Нобелевской премии.

Затем Попов оформил обоснование, пояснив, что собирается выдвинуть молодую россиянку, которая победила на местных выборах и доказала, что именно люди труда должны "осуществлять государственное управление". После того, как сообщение было отправлено, система уведомила, что номинация принята и редактировать ее уже невозможно.

Ранее за Марину Угодскую на выборах главы поселения проголосовали 62% участников выборов. Уборщица была единственным конкурентом предыдущего главы Николая Локтева, который сам попросил ее выдвинуть свою кандидатуру. Теперь Угодская собирается вступить в должность руководителя, а потом сложить полномочия. По словам женщины, деятельность в новом качестве представляется ей трудной, ведь раньше она никогда не сталкивалась с такого рода работой.

Напомним, недавно глава США заявил, что остановил массовый конфликт между Сербией и Косово. Учитывая его заслуги в урегулировании этой ситуации, он может получить Нобелевскую премию мира, отмечал Дональд Трамп во время встречи с избирателями в ходе своей предвыборной кампании в Северной Каролине.

Позже стало известно о том, что американская сторона оформила заявку вскоре после того, как на премию был выдвинут российский президент Владимир Путин. О том, как это происходило, рассказал журналистам академик и писатель Сергей Комков.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Разработчик «Новичка» принес извинения НавальнымуРазработчик «Новичка» принес извинения Навальныму
В Нижегородской области пойман подозреваемый в убийстве школьницыВ Нижегородской области пойман подозреваемый в убийстве школьницы
Племянница Трампа судится с ним из-за наследстваПлемянница Трампа судится с ним из-за наследства
В КБР нашли туриста, сорвавшегося со скалыВ КБР нашли туриста, сорвавшегося со скалы
В Латвии рассказали о последствиях потери грузов из РоссииВ Латвии рассказали о последствиях потери грузов из России

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru