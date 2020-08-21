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Женская сеть myJulia.ru
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Победившую на выборах уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира
20:19
Фото: trud.ru
Ставшую главой поселения в Чухломском районе Костромской области Марину Угодскую выдвинули на Нобелевскую премию мира.
Ранее она смогла одержать победу на выборах главы Повалихинского сельского поселения.
Журналист газеты "Московский комсомолец" (МК) проверил, как действует механизм подачи заявок для нормирования на эту престижную премию. Как известно, выдвигать кандидатуру могут лишь члены национальных ассамблей и национальных правительств суверенных государств, действующие руководители стран или члены Международного суда в Гааге, а также участники Международной женской лиги за мир и свободу.
Кроме того, заявка может быть подана почетными профессорами, доцентами истории и социальных наук, права и философии, теологии и религии, а также ректорами университетов или руководителями институтов исследования мира и институтов внешней политики. По словам журналиста Дмитрия Попова, он причислил себя к этой категории, так как в прошлом занимался преподавательской деятельностью и читал лекции на факультете журналистики в Международном университете.
Автор статьи пояснил, что как только он отправил заявку, ему было прислано письмо с уточнением. В послании речь шла о том, что доступ к процедуре может быть предоставлен лишь при условии, что все сведения, указанные пользователем, верны, и он на самом деле входит в число тех, кто имеет возможность выдвинуть кандидатуру на получение Нобелевской премии.
Затем Попов оформил обоснование, пояснив, что собирается выдвинуть молодую россиянку, которая победила на местных выборах и доказала, что именно люди труда должны "осуществлять государственное управление". После того, как сообщение было отправлено, система уведомила, что номинация принята и редактировать ее уже невозможно.
Ранее за Марину Угодскую на выборах главы поселения проголосовали 62% участников выборов. Уборщица была единственным конкурентом предыдущего главы Николая Локтева, который сам попросил ее выдвинуть свою кандидатуру. Теперь Угодская собирается вступить в должность руководителя, а потом сложить полномочия. По словам женщины, деятельность в новом качестве представляется ей трудной, ведь раньше она никогда не сталкивалась с такого рода работой.
Напомним, недавно глава США заявил, что остановил массовый конфликт между Сербией и Косово. Учитывая его заслуги в урегулировании этой ситуации, он может получить Нобелевскую премию мира, отмечал Дональд Трамп во время встречи с избирателями в ходе своей предвыборной кампании в Северной Каролине.
Позже стало известно о том, что американская сторона оформила заявку вскоре после того, как на премию был выдвинут российский президент Владимир Путин. О том, как это происходило, рассказал журналистам академик и писатель Сергей Комков.
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