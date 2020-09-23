|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
12:59
Фото: vk.com
Глава российского государства Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира, передает РИА Новости.
Соответствующая заявка была направлена писателем Сергеем Камковым еще 10 сентября.
Как стало известно, 10 сентября в Нобелевский комитет в Осло поступила заявка на номинацию президента РФ Владимира Путина на премию мира. По словам академика и писателя Сергея Комкова, сразу после этого представители американской стороны объявили о выдвижении президента Соединенных Штатов. Комков рассказал об этом во время пресс-конференции, которая была посвящена выдвижению Путина на Нобелевскую премию мира в следующем году.
По словам академика, он внимательно отслеживал путь отправленного им заказного письма. В результате он имеет представление о том, когда именно его получили адресаты в Норвегии. Как только один из секретарей Нобелевского комитета расписался, приняв послание, "началась буквально бешеная реакция со американской стороны", отметил Комков.
Писатель сообщил, что вечером того же дня американский представитель в Осло, быстро оформив "чуть ли не от руки заявку", направил ее в комитет. Речь шла о том, чтобы Дональда Трампа также номинировали на Нобелевскую премию мира - "не пойми за что". Комков пояснил, что речь шла о неком "урегулировании между Арабскими Эмиратами и Израилем какой-то конфликтной ситуации".
Напомним, ранее глава США заявил, что остановил массовый конфликт между Сербией и Косово. Учитывая его заслуги в урегулировании этой ситуации, он может получить Нобелевскую премию мира, отмечал Трамп во время встречи с избирателями в ходе своей предвыборной кампании в Северной Каролине.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|