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Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира


12:59
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мираФото: vk.com

Глава российского государства Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира, передает РИА Новости.

Соответствующая заявка была направлена писателем Сергеем Камковым еще 10 сентября.

Как стало известно, 10 сентября в Нобелевский комитет в Осло поступила заявка на номинацию президента РФ Владимира Путина на премию мира. По словам академика и писателя Сергея Комкова, сразу после этого представители американской стороны объявили о выдвижении президента Соединенных Штатов. Комков рассказал об этом во время пресс-конференции, которая была посвящена выдвижению Путина на Нобелевскую премию мира в следующем году.

По словам академика, он внимательно отслеживал путь отправленного им заказного письма. В результате он имеет представление о том, когда именно его получили адресаты в Норвегии. Как только один из секретарей Нобелевского комитета расписался, приняв послание, "началась буквально бешеная реакция со американской стороны", отметил Комков.

Писатель сообщил, что вечером того же дня американский представитель в Осло, быстро оформив "чуть ли не от руки заявку", направил ее в комитет. Речь шла о том, чтобы Дональда Трампа также номинировали на Нобелевскую премию мира - "не пойми за что". Комков пояснил, что речь шла о неком "урегулировании между Арабскими Эмиратами и Израилем какой-то конфликтной ситуации".

Напомним, ранее глава США заявил, что остановил массовый конфликт между Сербией и Косово. Учитывая его заслуги в урегулировании этой ситуации, он может получить Нобелевскую премию мира, отмечал Трамп во время встречи с избирателями в ходе своей предвыборной кампании в Северной Каролине.

Автор: Злата Богатова

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