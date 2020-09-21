Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп заявил, что остановил массовый конфликт между Сербией и Косово

21.9.2020 23:25

Фото: smi2.net



Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что может получить Нобелевскую премию мира, учитывая его заслуги в урегулировании конфликта между Сербией и Косово.



Американский лидер говорил об этом во время встречи с избирателями в ходе своей предвыборной кампании в Северной Каролине.



Напомнив о недавно подписанном в Вашингтоне соглашении между Белградом и Приштиной, Дональд Трамп подчеркнул, что ему удалось остановить массовые убийства, происходящие на протяжении нескольких десятилетий. Об этом передает сербское новостное агентство RTS.



По словам политика, он может претендовать на Нобелевскую премию мира, учитывая вклад в нормализацию отношений между Сербией и Косово. По словам Трампа, в течение долгого период они вели борьбу против друг друга, но теперь перестанут конфликтовать. Глава США отметил, что просто предложил представителям Белграда и Приштины организовать встречу и начать диалог.



Ранее американские спецслужбы задержали женщину, которая, предположительно, отправляла Трампу письма с рицином. Подозреваемую взяли под страду, когда она пыталась попасть на территорию Соединенных Штатов. Сведений о ее личности и мотивах из официальных источников пока не поступало. Отмечается лишь, что при задержании у женщины был изъят пистолет.



Автор: Злата Богатова

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