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В Париже задержан мужчина, напавший с мачете на прохожих
15:41
Фото: deon.pl
Инцидент произошел около здания, где в прошлом располагалась редакция сатирического журнала Charlie Hebdo, передают французские СМИ.
Подозреваемого в нападении на прохожих позже задержали в IV округе Парижа.
Как сообщает Le Parisien, в полицию поступил сигнал о том, что в непосредственной близости от площади Бастилии замечен мужчина в перепачканной кровью одежде. Сразу после этого предполагаемый преступник был взят под стражу.
Нападение около бывшего здания Charlie Hebdo власти квалифицировали как покушение на убийство. ЧП случилось сегодня в 11:45 по местному времени (12:45 по Москве). Известно о четырех пострадавших, двое их которых находятся в тяжелом положении.
По данным СМИ, на прохожих напал неизвестный мужчина с мачете, а потом скрылся. В других источниках сообщается, что злоумышленников могло быть двое.
Ранее редакция французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo анонсировала повторную публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Пять лет назад подобные материалы стали поводом вооруженного нападения на офис издания.
Жертвами теракта, случившегося в начале 2015 года, стали двенадцать человек, сотрудники издания, а также двое полицейских. После инцидента редакцию было решено перевести в другой район Парижа, точный ее адрес держится в секрете. Безопасность журналистов при этом обеспечивают свыше восьмидесяти полицейских.
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