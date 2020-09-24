|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Канаде объявили о второй волне пандемии COVID-19
24.9.2020 17:10
Фото: straitstimes.com
Как заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, в стране не просто уже началась, а полным ходом идет вторая волна эпидемии коронавируса.
С таким утверждением представитель канадского руководства выступил в видеообращении к народу.
По словам Джастина Трюдо, жителям Канады сейчас необходимо продолжать тщательно соблюдать меры, направленные на борьбу с опасной инфекцией. Политик напомнил, что власти объявили общенациональный карантин 13 марта, и на тот момент в стране за сутки было зарегистрировано сорок семь новых случаев заражения. Сейчас же речь идет об ежедневном приросте, который намного превышает тысячу человек, пояснил Трюдо.
Согласно данным официальной статистики, за период с начала пандемии на территории Канады в общей сложности было выявлено более 147 тыс. зараженных. Жертвами COVID-19 стали свыше 9 тыс. инфицированных. В последние дни в стране наблюдается всплеск - растет количество ежедневно выявляемых случаев инфицирования коронавирусом.
Ранее о начале второй волны коронавируса уже сообщали власти Австрии и Чехии.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|