ИнтерНовости - новости в стране и мире
Ким Чен Ын извинился за убийство южнокорейского чиновника в КНДР
Ким Чен Ын извинился за убийство южнокорейского чиновника в КНДР
Вице-мэра Ялты уволят за бандеровщину и русофобию
Вице-мэра Ялты уволят за бандеровщину и русофобию
В Москве крупным предприятиям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку
В Москве крупным предприятиям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Париже задержан мужчина, напавший с мачете на прохожихВ Париже задержан мужчина, напавший с мачете на прохожих
Ким Чен Ын извинился за убийство южнокорейского чиновника в КНДРКим Чен Ын извинился за убийство южнокорейского чиновника в КНДР
ЦУМ оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение масочного режимаЦУМ оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение масочного режима
В Нижегородской области пойман подозреваемый в убийстве школьницыВ Нижегородской области пойман подозреваемый в убийстве школьницы
Дипломаты призвали Facebook прекратить дискриминацию российских пользователейДипломаты призвали Facebook прекратить дискриминацию российских пользователей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Нижегородской области пойман подозреваемый в убийстве школьницы


09:37
В Нижегородской области пойман подозреваемый в убийстве школьницыФото: livejournal.com

Правоохранительные органы Нижегородской области установили личность мужчины, который может быть причастен к гибели девятилетнего ребенка.

Как информирует региональное СУ СКР, подозреваемый уже задержан, с ним работают следователи.

По данным ведомства, в совершении преступления подозревается мужчина 1986 г.р., являющийся жителем другого района Нижегородской области. Расследование по уголовному делу, которое возбудили по факту гибели девочки, активно продолжается.

Накануне, 24 сентября, по дороге домой из школы пропала девочка. В ходе начатых поисков тело ребенка с признаками криминальной смерти было найдено в безлюдном месте на территории поселка Неклюдово г.о. Бор.

Ранее сообщалось о задержании жителя Рыбинска (Ярославская область), подозреваемого в жестоком убийстве двух дочерей своей сожительницы. Расправившись с девочками школьного возраста, он скрылся, но вскоре в полицию поступил сигнал о его местонахождении. В прошлом мужчина был судим за тяжкие преступления.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Адвокат Тесака заявил, что на его теле обнаружили следы пытокАдвокат Тесака заявил, что на его теле обнаружили следы пыток
Вице-мэра Ялты уволят за бандеровщину и русофобиюВице-мэра Ялты уволят за бандеровщину и русофобию
В России за сутки выявили еще 6 595 зараженных коронавирусомВ России за сутки выявили еще 6 595 зараженных коронавирусом
Исламисты заявили о причастности к убийству шести граждан Франции в НигереИсламисты заявили о причастности к убийству шести граждан Франции в Нигере
СМИ: В Белоруссии мужчина пытался покончить с собой в знак протестаСМИ: В Белоруссии мужчина пытался покончить с собой в знак протеста

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru