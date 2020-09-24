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В Нижегородской области пойман подозреваемый в убийстве школьницы
09:37
Фото: livejournal.com
Правоохранительные органы Нижегородской области установили личность мужчины, который может быть причастен к гибели девятилетнего ребенка.
Как информирует региональное СУ СКР, подозреваемый уже задержан, с ним работают следователи.
По данным ведомства, в совершении преступления подозревается мужчина 1986 г.р., являющийся жителем другого района Нижегородской области. Расследование по уголовному делу, которое возбудили по факту гибели девочки, активно продолжается.
Накануне, 24 сентября, по дороге домой из школы пропала девочка. В ходе начатых поисков тело ребенка с признаками криминальной смерти было найдено в безлюдном месте на территории поселка Неклюдово г.о. Бор.
Ранее сообщалось о задержании жителя Рыбинска (Ярославская область), подозреваемого в жестоком убийстве двух дочерей своей сожительницы. Расправившись с девочками школьного возраста, он скрылся, но вскоре в полицию поступил сигнал о его местонахождении. В прошлом мужчина был судим за тяжкие преступления.
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